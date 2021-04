Legislativas: UCID apelida de “cinismo e hipocrisia” apelos do PAICV e MpD para evitar aglomerações

14/04/2021 15:15 - Modificado em 14/04/2021 15:15

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, considera de “cinismo e hipocrisia” os apelos do PAICV e MpD em relação a aglomerações, devido a pandemia de Covid-19 quando os mesmos têm promovido aglomerações durante este período de campanha.

O vice presidente da UCID João Santos Luís, em conferência de imprensa esta manhã em São Vicente, manifestou “descontentamento e repúdio” pela forma como os dois partidos do arco do poder têm-se “comportado” nesta campanha para as legislativas de 2021.

Para João Santos Luís “não faz sentido todo o trabalho que as autoridades de saúde tem feito, assim como a população de uma forma geral, no combate à Covid-19, para num espaço curto de tempo, partidos irresponsáveis, mas com responsabilidade na governação do país, o PAICV e MpD, a terem comportamentos desse tipo”.

Apesar de não terem sido emanadas medidas por parte das autoridades nacionais, para se evitar a realização de comícios, João Santos Luís, que é também diretor de campanha da UCID, relembra que ficou na responsabilidade de cada partido, o compromisso de não realizar comícios para evitar a “expansão da covid-19” e por ser uma questão de saúde pública deveria ser respeitada. Afinal, “estamos a falar da vida das pessoas” e por isso, esclarece que a UCID optou desde do início que não iam fazer comícios.

Atitudes que configuram falta de respeito por parte destes dois partidos, diz João Santos Luís. “Tanta hipocrisia e cinismo do próprio MpD e PAICV, aconselharem partidos para não fazerem aglomerações e comícios, quando está em causa a saúde pública, no entanto estes dois partidos ao dizerem isso de forma hipócrita, mandam realizar comícios e a prova disso é o comício festa ontem na Rua de Lisboa, em São Vicente”.

O resultado disso, sustenta, é o facto de nestas duas semanas o aumento de casos da covid-19 em todas as ilhas, sobretudo em São Vicente e Santiago. “Por isso continuamos a estranhar a posição destes dois partidos, que têm a responsabilidade”.

Neste sentido apela a mais sentido de responsabilidade, de forma a evitar a propagação da doença no país.

Elvis Carvalho