Prisão preventiva para jovem de 19 anos suspeito de crime de abuso sexual de criança

13/04/2021 23:34 - Modificado em 13/04/2021 23:34

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, a vítima, que à data dos factos tinha 12 anos, era vizinha do suspeito, e foi, alegadamente, abusada sexualmente em dezembro de 2020.

O indivíduo do sexo masculino, de 19 anos, detido na passada sexta-feira, 09, fora de flagrante delito, reside na localidade de Achada Riba, no Concelho de Santa Catarina, é suspeito da prática de um crime de Abuso Sexual de Criança, com penetração, ocorrido em dezembro de 2020.

O detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que lhe aplicou Prisão Preventiva como medida de coação.