Mindelo’s Floating Music Hub vai ser consagrado como o primeiro estúdio de rótulo de direitos autorais

13/04/2021 23:24 - Modificado em 13/04/2021 23:24

Mindelo’s Floating Music Hub irá ser consagrado o primeiro estúdio de rótulo de direitos autorais (Copyright Friendlylabel) do mundo, em que Cabo Verde é o país piloto, após assinatura com a Sociedade Cabo-verdiana de Música, SCM, de um protocolo de parceria de proteção de direitos autorais.

“Através dessa parceria os músicos, autores, compositores e os artistas vão ter oportunidade, no âmbito da gravação das suas músicas no estúdio, de saírem já com as músicas registadas, quer sejam artistas internacionais ou nacionais”, assegurou Solange Cesarovna da SCM.

O protocolo garante a criação de condições para financiamento de desenvolvimento do portal dos autores e artistas, para a integração de toda a produção musical realizada em Cabo Verde nas plataformas internacionais como a Cisnet e a WipoConnect.

E explicou que a plataforma garante o rápido e eficiente registo das obras musicais dos músicos cabo-verdianos, africanos e internacionais membros da SCM ou cujas obras tenham sido gravadas no Estúdio Flutuante de Mindelo.

A presidente da SCM, Solange Cesarovna, explicou que com esta parceria os artistas terão garantia de salvaguardar os direitos autorais em todos os eventos, projectos e actividades musicais realizados no âmbito do Hub de Entretenimento e Mindelo’s Estúdio Musical Flutuante.

Conforme acrescentou a mesma fonte, a partir do momento que os artistas saírem do estúdio, as suas músicas já estarão com o seu direito moral defendido e, por outro lado, a partir do lançamento da música no mercado estarão salvaguardados os direitos patrimoniais.

O documento foi rubricado pela presidente da SCM, Solange Cesarovna, e pelo presidente do conselho de administração da Africa Development Solutions (ADS), Samba Bathily, em representação da Mindelo’s Floating Music Hub.

