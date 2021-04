João do Carmo: “O PAICV defende a regionalização administrativa, enquadrada numa ampla reforma do Estado”

13/04/2021 23:01 - Modificado em 13/04/2021 23:01

Foto: Inforpress

A candidatura do PAICV às eleições de 18 de Abril mantém o foco numa regionalização administrativa, mas enquadrada numa reforma do Estado. Uma posição assumida por João do Carmo esta terça-feira, durante a campanha porta a porta na zona de Fonte Filipe.

“O PAICV defende claramente a regionalização administrativa, enquadrada numa ampla reforma do Estado”, vincou o número dois pelo círculo eleitoral de São Vicente, à RCV. Este disse ainda que o projeto de regionalização, proposto pelo partido da “estrela negra”, não foi tido em conta pela bancada da maioria (MpD) e que em nenhum momento esse partido se interessou em debater a proposta de regionalização administrativa em conjunto com a proposta do PAICV, de forma a transformá-los num projeto “único e aprová-lo com maioria qualificada” no Parlamento, mas que tal não foi possível “porque a maioria não aceitou”.

Por isso frisou que a regionalização administrativa só pode avançar com a reforma do Estado, com a libertação de recursos e com a não duplicação dos custos e estruturas.

Entretanto defende que na próxima legislatura, após o 18 de Abril, o PAICV “vai ser a maioria no parlamento e esta proposta vai ser apresentada para que haja uma negociação entre as partes e formulada num projeto único”.

João do Carmo diz também que a proposta de regionalização é também um “resgate da ilha do Monte Cara” e de todo o país.

A lista de candidatos do PAICV às legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente é liderada por Josina Freitas Fortes, seguida por João do Carmo, Nelson Lopes, Luana Silva, António Sequeira Duarte, Elisabete dos Santos, Rui Oliveira Silva,Nádia Simone Cândido, Fredson do Rosário e Bruno Miguel Reis, que ocupa o 10º posto.