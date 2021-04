Estádio Municipal Adérito Sena começa a ser certificado este fim-de-semana

13/04/2021 22:31 - Modificado em 13/04/2021 22:31

As obras da primeira fase de reabilitação do Estádio Adérito Sena, no Mindelo, caminham a passos largos para o seu término, sendo que a certificação do recinto desportivo começa a ser feito no próximo fim-de-semana.

A informação foi avançada esta terça-feira, 13, ao Notícias do Norte pelo Sócio Gerente da empresa Sina Construções, Hernano dos Santos, vincando que a fachada exterior já se encontra em fase de pintura, postes de iluminação reabilitados, novas cadeiras nas bancadas, cobertura da tribuna de estrutura metálica e placar eletrónico novo.

Estão prontos também os quatro balneários, sanitários públicos e, os diversos gabinetes que passam a ocupar o primeiro piso da tribuna, serão servidos por um elevador.

A mesma fonte assegura que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), já está a preparar a equipa que irá iniciar no próximo fim-de-semana a certificação do estádio e que o processo estará concluído no final deste mês.

“O estádio ficou com todas as condições para receber jogos internacionais, com balneários novos, cadeiras confortáveis para os adeptos, casas de banho público construídas de raiz, iluminação nova, placar novo. A comunicação social também terá melhores condições para a o seu trabalho, como também as entidades quando se deslocarem ao estádio” sustenta.

Também indica que as duas bancadas norte e sul, terão agora cada uma o seu acesso, ou seja, ao comprarem os bilhetes, estes terão a designação de qual bancada deverão ocupar, e a entrada será feita de portas diferentes.

Conforme Hernano dos Santos, a pandemia teve um impacto “muito grande”, sobretudo a nível de importação de materiais, tendo os prazos sofrido alterações. Também a nível do rendimento, porque não se podia colocar mais trabalhadores na obra, visto que tinham de cumprir com as questões sanitárias.

De realçar que nesta primeira fase, o grosso da intervenção ocorreu na parte norte do estádio, que envolve tribuna, bancadas, iluminação, acessos e balneários, todos melhorados.

Com as melhorias introduzidas e as novas valências, o estádio deve ficar preparado para acolher jogos internacionais, em particular os da selecção nacional de futebol.

A empreitada de requalificação do Estádio Adérito Sena, iniciada no mês de junho do ano passado, é uma obra que resulta de uma parceria FCF/FIFA/Governo de Cabo Verde/Câmara Municipal de São Vicente. O montante destinado à primeira fase de requalificação ascende aos 94 milhões de escudos, financiados pela FCF/FIFA em 60 por cento (%), Governo (25%) e Câmara Municipal de São Vicente (15%).