Novo navio da CV InterIlhas com chegada prevista a Cabo Verde em finais de Maio

13/04/2021 22:04 - Modificado em 13/04/2021 22:04

Está agendado para finais de maio a chegada a Cabo Verde do novo navio da CV InterIlhas. Este já se encontra em Portugal para realização de trabalhos de manutenção.

De acordo com informações avançadas à Agência Cabo-verdiana de Notícias por Jorge Maurício, vice-presidente do Grupo ETE, concessionária do transporte marítimo interilhas de passageiros e carga em Cabo Verde, que indicou que o navio fez uma viagem transatlântica Bahamas-Portugal, onde percorreu 3.500 milhas náuticas.

Jorge Maurício que cita o comandante João Nicolau Monteiro, que foi buscar o navio nas Bahamas, aponta que é um navio que está “completamente apto” para integrar a operação de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde, podendo, inclusive, servir as principais rotas do país, navegando por períodos seguidos de 24 horas.

“É um navio que não apresenta limitações relativamente à área de navegação e que suporta ondulações até quatro metros, sendo que para mim, considero um navio perfeitamente estável para operar entre as ilhas”, asseverou o comandante João Nicolau Monteiro, citado por Jorge Maurício.

Conforme a Agência Cabo-verdiana de Notícias, segue-se o período de realização de trabalhos de manutenção das máquinas em Lisboa, bem como o reforço de sistemas de segurança a bordo, nomeadamente, sistemas de incêndio e meios de salvação, processo, segundo Jorge Maurício, “adequado aos standards internacionais” do mercado, no que concerne sobretudo às questões de segurança que estão a ser acompanhadas por entidades internacionais, como uma sociedade classificadora norte-americana.

O navio, segundo a mesma fonte, irá, “preferencialmente”, integrar a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boa Vista/Santiago, é um ROPAX, roll-on roll-off, de passageiros e carga, com rampa de popa, comprimento de 69 metros, velocidade de 15 nós e capacidade para cerca de 250 passageiros e 43 viaturas ou 11 atrelados de 15