Rui Figueiredo: “Não há evidências” de que o aumento de casos esteja relacionado com a campanha eleitoral”

13/04/2021 16:40 - Modificado em 13/04/2021 16:40

O coordenador nacional das legislativas por parte do MpD, Rui Figueiredo Soares, avançou com novas medidas no âmbito da campanha eleitoral, com o objetivo de “impedir o recrudescer” da pandemia de covid-19, mas realçou que ainda “não há evidências” de que o aumento de casos esteja relacionado com a campanha eleitoral.

“Estamos a viver uma situação pandémica, que está a agravar-se no mundo inteiro e em Cabo Verde, também, nestes últimos dias temos assistido a um certo recrudescer da pandemia em alguns pontos do país. Estamos na reta final da campanha eleitoral, mas não há ainda qualquer evidência de que o aumento dos casos de Covid-19 em Cabo Verde tenha uma relação direta com essas ações políticas” realçou.

Para já Rui Figueiredo apontou que foram dadas “directivas claras às direcções locais de campanha eleitoral no sentido de limitarem o número de pessoas nos ajuntamentos e comícios para o máximo de 300 pessoas sentadas, com distanciamento físico, uso obrigatório de máscara e utilização frequente de álcool gel”.

Nesta senda, assegurou que o partido está assim a contribuir para que a situação pandémica “não se agrave para que tomemos medidas preventivas nesta matéria”, pelo que apela a todos os partidos para “darem indicações nessa mesma linha, pois são necessárias para haver prevenção à covid-19, num esforço exigível a todos”.