Arlindo do Rosário diz acreditar que as medidas sanitárias em curso vão ajudar a controlar a situação epidemiológica e apela ao bom senso dos partidos

13/04/2021 16:16 - Modificado em 13/04/2021 16:16

O ministro da Saúde e da Segurança Socia, Arlindo do Rosário, diz acreditar que as medidas sanitárias impostas nesta fase que o país está em situação de contingência, vão ajudar a controlar a situação epidemiológica.

Arlindo do Rosário fez estas declarações hoje, na cidade da Praia, vincando não acreditar que só as campanhas tenham contribuído para o aumento de casos de Covid-19 no país nas últimas duas semanas. “É as pessoas estarem sensibilizadas para adotar as medidas de contingência e um reforço da fiscalização do cumprimento dessas medidas” sustentou.

“As pessoas não estão a contagiar-se exclusivamente nas campanhas eleitorais, mas, também, fora delas, pelo que não há necessidade de parar as campanhas. Acima de tudo, o que é importante é a prevenção”.

Neste sentido, apela a todos os partidos políticos que neste momento estão em campanha eleitoral, evitar aglomerações e respeitar todas as medidas de segurança. “Apelo às forças políticas e à população em geral, para estarem cientes de que a situação é grave e que os serviços de saúde estão a fazer tudo o que podem”.

Arlindo do Rosário, garantiu que o país encontra-se em estado de contingência e que as medidas previstas dentro desse plano se bem aplicadas poderão ajudar, e de que maneira, no controle da situação.