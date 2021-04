Covid-19: São Vicente sem casos novos mas com um óbito e oito pessoas internadas no HBS

A ilha de São Vicente tem neste momento oito pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa (HBS), devido a Covid-19, sendo que um está entubado sob ventilação mecânica e a precisar de cuidados mais especificados. Os restantes pacientes estão estáveis e a recuperar da doença, segundo as autoridades sanitárias.

Informação divulgada pelo diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, revelando que a ilha de São Vicente, que registou hoje mais um óbito devido a covid-19, tem neste momento 8 pessoas internadas, das quais um está entubada, sendo que os outros pacientes estão estáveis.

Conforme dados do Ministério da Saúde, a ilha não teve hoje o registo de nenhum caso novo de covid-19, após a análise de 219 amostras por parte do laboratório de virologia da ilha. No entanto, houve mais 15 pessoas que tiveram alta do isolamento, nas últimas 24 horas. São Vicente tem neste momento 107 casos ativos de covid-19.