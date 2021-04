Covid-19: Cabo Verde com 105 novos casos e duas mortes

12/04/2021 19:15 - Modificado em 12/04/2021 19:16

O Ministério da Saúde anunciou hoje mais dois óbitos causados pela covid-19, nos concelhos da Praia e São Vicente. Há também o registo de mais 105 infecções de um total de 752 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país.

O Município da Praia registou 33 novos casos, Tarrafal de São Nicolau, 34, Sal e Ribeira Brava de São Nicolau, 12 cada, Boa Vista, 5, Santa Cruz, 3, São Domingos, Santa Catarina de Santiago, com 2 cada e Maio e Ribeira Grande de Santiago com 1 cada.

Entretanto, há registo de 202 altas, passando o país a ter agora 17.399 pessoas recuperadas da doença.

Cabo Verde conta neste momento com 184 mortos, sendo cinco por outras causas, oito transferidos para os seus países, em 19.110 casos positivos acumulados.

O director nacional da Saúde, Jorge Barreto, revelou hoje que um total de 46 doentes está internado nos diferentes hospitais do país, por causa da covid-19, encontrando-se 15 em estado crítico.

Jorge Barreto fez estas declarações durante a conferência de imprensa semanal do Ministério da Saúde para fazer o balanço da situação da Covid-19 em Cabo Verde.

Informou que no hospital Agostinho Neto, na Praia, encontram-se 19 doentes internados, estando 9 em estado crítico, inclusive a serem ventilados. Na mesma unidade hospitalar há hoje o registo de um óbito.

No hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, revelou, estão oito doentes, sendo um em estado crítico, estando os restantes estáveis.

Já no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, Jorge Barreto precisa que estão sete doentes internados e que três necessitam de oxigénio, os outros, revelou, “estão estáveis”. No Hospital Ramiro Figueira no Sal, estão 10 doentes internados, sendo dois em estado crítico. Por fim, no hospital São Francisco de Assis no Fogo existe apenas um internado e “está estável”.