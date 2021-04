Homem fica em prisão preventiva por tentativa de homicídio na cidade da Praia

12/04/2021 17:15 - Modificado em 12/04/2021 17:15

O crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento entre a vítima e o suspeito, ambos residentes na mesma localidade, na qual o suspeito, alegadamente, terá sacado de uma arma de fogo que levava consigo e efetuado um disparo contra a vítima, atingindo-a na face.

A vítima, por sua vez, foi assistida no Hospital Agostinho Neto e encontra-se fora de perigo.

Em nota a Polícia Judiciária, avança que o suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, no sábado, 10, fora de flagrante delito, em colaboração com a PN.

O indivíduo de 36 anos, residente em Vila Nova, Praia, é suspeito da prática de um crime de Homicídio Frustrado e um crime de Armas, ocorridos na tarde de sexta-feira, na mesma localidade.

O detido foi presente, no mesmo dia da detenção, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.