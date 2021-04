Tribunal da Praia aplica TIR e caução de um milhão de escudos à mulher que burlava pessoas com promessa de vistos “Shenguen”

12/04/2021 17:07 - Modificado em 12/04/2021 17:59

A mulher de 43 anos é suspeita da prática de vários crimes de burla qualificada, tendo como vítimas pessoas, na sua maioria do interior de Santiago, às quais prometia, mediante o pagamento de avultadas somas em dinheiro, a aquisição de vistos Shenguen.

Conforme comunicado da Polícia Judiciária, as vítimas, “depois do pagamento de avultadas somas em dinheiro proveniente de empréstimos a terceiros, poupança de vários anos e da venda de bens próprios, eram deixadas numa situação de precaridade económica e financeira”.

A suspeita foi detida através da Secção Central de Investigação de Crimes Económicos e Financeiros, na sexta-feira, 09, fora de flagrante delito, na localidade de Cidadela, vinha sendo investigada desde 2019.

Ainda, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão à sua residência e local de trabalho, uma agência de viagens, na localidade de Achadinha, na Praia, foram apreendidos vários documentos importantes para o desenrolar do processo.



Presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado TIR e caução no valor de 1.000.000 (um milhão de escudos).