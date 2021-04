Sindicatos suspendem greve de dois dias dos trabalhadores do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

12/04/2021 15:56 - Modificado em 12/04/2021 15:56

Os sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública do Sal (SINTCAP) e de São Vicente (SINTAP) suspenderem a greve de dois dias dos trabalhadores do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) que arrancava hoje . O motivo da suspensão prende-se com o facto de o INMG se comprometer com à homologação e publicação da lista definitiva de transição do pessoal desse Instituto.

O secretário permanente do SINTAP, Luís Lima Fortes, sustenta que a Administração do INMG comprometeu-se que até este domingo, 11, homologaria e publicaria a lista definitiva de transição do pessoal desse Instituto, em decorrência da publicação do novo PCCS, em 11 de Janeiro do corrente ano, cujo prazo de reclamação era de 10 e 15 dias.

Conforme o sindicalista, houve confiança dos sindicatos de que a administração irá cumprir a sua palavra e que até o mais tardar quarta-feira, 14, a mesma deverá ser publicada no Boletim Oficial.

Caso o INMG não cumpra com o acordo, os mesmos apontam para a paralisação de funções dos trabalhadores da instituição. “Se não acontecer tomaremos uma medida da forma como agir” materializou.

Segundo estes dois sindicatos, representantes dos trabalhadores do INMG, este processo já vem se arrastando há anos. A greve de 48 horas teria início hoje, pelas 07h30 e terminaria às 07h30 do dia 14 de Abril.