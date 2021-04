Covid-19. Brasil soma 1.803 mortes e 37.017 novos casos em 24h

12/04/2021

Dados foram revelados este domingo pelas autoridades de Saúde.

OBrasil registou, nas últimas 24 horas, mais 1.803 mortes e 37.017 novos casos pelo novo coronavírus. Os dados foram revelados este domingo pelas autoridades de Saúde. O país, desde o início da pandemia, já contabilizou 353.137 óbitos e 13.482.023 infeções.

Há ainda a frisar a existência de 11.880.803 recuperados da doença no Brasil. Em acompanhamento mantêm-se 1.248.083 pessoas.

Este sábado, recorde-se, o país tinha notificado mais 2.616 mortes associadas à Covid-19. O Ministério da Saúde reportou, também, 71.832 novos casos de infeção.

O número médio de infeções diárias nos últimos sete dias aumentou para 71.010, após uma média de 64.324 registada no domingo passado, e próximo da média diária máxima atingida no Brasil em 27 de março (77.129 casos) deste ano.

O mesmo não aconteceu com o número médio de mortes, que, após ter caído para 2.747 mortes por dia há uma semana, atingiu agora 3.101 vítimas, próximo da média diária máxima a que o país chegou em 01 de abril (3.117 mortes).

Os dados do balanço mostram que a taxa de mortalidade aumentou numa semana de 157,7 para 168 por 100.000 habitantes e, no mesmo período, a incidência passou de 6.179 para 6.415 por 100.000 habitantes.

O Brasil, com os seus mais de 210 milhões de habitantes, está a atravessar a pior fase da pandemia desde que o coronavírus chegou ao país, há pouco mais de um ano, e continua a ser a segunda nação do mundo com o maior número de mortes e infeções por Covid-19.

Além do agravamento da crise pandémica, o processo de vacinação no Brasil está a ser lento, devido à falta de doses disponíveis.

Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas mais de 47 milhões de doses em todo o país, das quais cerca de 25,3 milhões foram já administradas.

