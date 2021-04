São Vicente: PAICV acredita que é possível criar melhores políticas para os sectores da agricultura e pescas

12/04/2021 00:32 - Modificado em 12/04/2021 00:32

Josina Fortes cabeça-de-lista do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) por S. Vicente, durante as ações de campanha levadas a cabo neste domingo, defendeu que os sectores da agricultura e pescas em Cabo Verde, sobretudo em São Vicente, precisam de uma maior visão.

Pois, para Josina Fortes, a ilha de São Vicente, não obstante ser um “importador” de mercadorias agrícolas de outras ilhas, sobretudo de Santo Antão, é também uma ilha com “enorme potencial agrícola que precisa de melhores políticas para o seu desenvolvimento e assim alavancar este sector na ilha”.

Para Josina Fortes o PAICV é a melhor opção para São Vicente e Cabo Verde, apontando que este sector vai precisar, sim, de muitos investimentos, principalmente da introdução de novas tecnologias de agricultura na ilha. “Esta é a nossa proposta a trabalhar neste sector”, refere a cabeça de lista do PAICV por São Vicente que diz ainda que esta vai ser trabalhada, dependendo da escala e importância em cada ilha, mas é “importante não descurar dele”, frisou.

“Os produtos agrícolas em Cabo Verde temos a vantagem de sair diretamente do produtor para as nossas mesas. Isso é valorizado no mundo todo, um luxo autêntico, que no país temos o privilégio de usufruir”, diz J. Fortes que defende uma política mais forte neste sector.

Durante a ação de campanha deste domingo, Josina Fortes considerou, em relação ao sector das pescas, que são precisas, também, ações e políticas concretas neste sector, defendendo que pelo facto do país ser rodeado por mar, “é preciso investimentos fortes”, nomeadamente na área de construção naval, onde antes tinha a ONAVE e também a Cabnave que precisa de mais dinâmica. “Toda essa cadeia neste sector deve ser equilibrada”.

Portanto, sem margem para dúvidas afirma que o PAICV é o partido que o país precisa e a única opção credível.

A lista dos candidatos do PAICV às Legislativas 2021 pelo círculo eleitoral de São Vicente é liderada por Josina Freitas Fortes, seguida por João do Carmo, Nelson Lopes, Luana Jardim, António Sequeira Duarte, Elisabete dos Santos, Rui Oliveira Silva, Nádia Simone Cândido, Fredson do Rosário e Bruno Miguel Reis, que ocupa o 10º posto.