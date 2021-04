São Vicente: UCID pede voto de confiança para acabar com os “jobs for the boys” na função pública

11/04/2021 23:52 - Modificado em 11/04/2021 23:52

O candidato da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), Nilton Rocha diz que é preciso mais transparência nos concursos públicos nacionais e que nestes últimos anos as nomeações na função pública tem sido feitas por encomenda e que os concursos são apenas de “fachada”.

Por isso Nilton Rocha pediu aos eleitores, durante a ação de campanha porta-a-porta na zona de Chã de Alecrim, uma aposta na UCID em nome da transparência da governação.

Para o número seis da lista da UCID pelo círculo eleitoral de São Vicente “os jovens já nem levam a sério os concursos porque, estes já têm dono”, atirou Rocha que aponta este facto como consequência dos deputados de um partido com maioria absoluta que “não estão nem aí para os jovens”.

Nilton Rocha diz que, este governo tinha prometido acabar com os jobs for the boys, mas quem quiser ver, aí estão os boys e as girls em força, e que as nomeações feitas são recompensas dadas pela fidelidade de militantes do partido no poder e que servem também para controlar as políticas da administração pública.

Neste sentido, diz que se o seu partido tiver o voto de confiança no dia 18 de abril, prometem “lutar para ter concursos com mais transparência”. Este é um compromisso, segundo este candidato a deputado, de defender os jovens para que possam participar com o mínimo de esperança nestes concursos, “graças ao esforço e competência”.

Nilton Rocha diz ainda que, no dia que a “”juventude acordar”, vai ser garantido que “jamais nenhum político dorme”, isso porque no seu entender, vão estar ao serviço da juventude, tentando resolver os problemas que afligem estes jovens.

E para isso pede a eleição de mais deputados da UCID, para “quebrar” o ciclo de maioria absoluta e ter um parlamento equilibrado, para ter assim os deputados a levantarem-se cedo e deitarem-se tarde, porque têm que pensar em soluções para Cabo Verde.

A lista da UCID em S. Vicente é encabeçada por António Monteiro, seguido de Zilda Oliveira, Amadeu Oliveira, Dora Pires, João Santos Luís, Nilton Rocha, Viviane Rocheteau, Nelson dos Santos, Ana Fernandes e Mateus Silva, que ocupa a décima posição.

Às legislativas do dia 18 de abril para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.