Paulo Rocha aponta nova dinâmica para zona de Monte Sossego

11/04/2021 23:06 - Modificado em 11/04/2021 23:06

O cabeça de lista do Movimento para Democracia (MpD) para o círculo eleitoral de São Vicente, esteve este domingo de visita a Monte Sossego, a zona mais populosa da ilha, salientando que o Governo tem investido forte e indica a esquadra policial que está em construção como uma mais-valia para o futuro.

Durante a ação de campanha em Monte Sossego, Paulo Rocha frisou que o edifício da nova esquadra policial da zona, que está em construção junto ao Pavilhão Oeiras, terá no segundo piso uma unidade de fronteira que servirá para emissão de documentos como passaporte e cartão nacional de identificação.

“Trazer para Monte Sossego serviços que normalmente as pessoas vão buscar na morada, fazendo com isso que as pessoas não se desloquem tanto, ficando perto das suas casas” elucidou.

O mesmo enalteceu o sistema de videovigilância implementado em São Vicente, que segundo o mesmo permitirá que tanto a população da ilha como os visitantes se sintam mais seguros e protegidos, o que trás maior tranquilidade.

“Trouxemos tecnologia do 1.º mundo para São Vicente. Os polícias estão em igualdade com os seus colegas lá de fora. Queremos investir para o futuro” vincou.

Por sua vez, o edil Augusto Neves, que acompanhava a caravana do MpD, assegurou que a edilidade e o Governo estão buscando mais investimentos para a ilha. “Temos um Governo amigo e assim sendo faremos muito mais por São Vicente”.