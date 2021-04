Legislativas 2021/São Vicente: Paulo Rocha diz que Governo tem feito um “esforço grande e trabalhado muito” e ‘pica’ Amadeu Oliveira

10/04/2021 00:11 - Modificado em 10/04/2021 00:11

Foto: Inforpress

O cabeça-de-lista do Movimento para Democracia (MpD) em São Vicente, Paulo Rocha, que falava nesta sexta-feira para a população da Ribeira Bote, reforçou que a campanha do seu partido é de gente que “fala verdade” e com “honestidade” e ‘picou’ o candidato da UCID Amadeu Oliveira.

“Esta é uma campanha de gente que fala a verdade. De honestidade e contra uma campanha de gente que vem com inverdades, que dá simulações e com duas caras”, afirmou, referindo-se ao candidato da UCID, Amadeu Oliveira, que, sustentou, “sobe ao palanque com camisa amarela e com uma bandeira azul nas mãos”.

“O MpD é um partido de confiança e que assume e honra compromissos e se não os consegue honrar, explica o porquê. Dá a cara e não se esconde e nem dá desculpas e nem diz que é por causa dos outros”, reiterou Paulo Rocha, citado pela Inforpress – Agência Cabo-verdiana de Notícias.

Conforme Paulo Rocha, o MpD tem “feito um esforço grande e trabalhado muito” por São Vicente, através do seu presidente, Ulisses Correia e Silva.

“É um homem sério, de palavra e que quer e precisa da nossa confiança mais uma vez aqui em São Vicente e particularmente em Ribeira Bote”, disse Paulo Rocha, lembrando que a “campanha é de quem pode mesmo”.

“Nem toda gente vai ganhar e há pessoas que sabem que nunca vão ganhar. Eles querem é dividir e sabemos que onde há divisão há complicação. Eles só querem criar confusão em São Vicente. O MpD é um partido de construção, sempre a somar, sempre para frente e que juntos vai ganhar sem dúvida” sustentou Rocha.

O MpD prossegue neste sábado com contactos porta-a-porta na zona de Monte Sossego.

A lista pelo círculo eleitoral de São Vicente é encabeçada por Paulo Rocha, seguido de Mircéa Delgado, João Gomes, Maria Santos Trigueiros, Vander Gomes, Helena Fortes, Flávio Lima, Tânia Ferro, César Fortes e João de Deus Júnior que ocupa o 10º lugar.

Nas legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos eleitorais, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três da diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.