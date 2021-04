Covid-19: Cabo Verde com mais um óbito e 207 infetados nas últimas 24 horas

9/04/2021 22:31 - Modificado em 9/04/2021 22:32

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram 207 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e um morto, elevando para 18.629 o total de casos desde o início da pandemia.

Em comunicado, o Ministério da Saúde refere que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.382 amostras desde quinta-feira, também o segundo valor diário mais alto desde o início da pandemia, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 74 infetados (em 303 amostras) com o vírus que provoca a covid-19, contando agora com 642 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados novos casos de Covid-19 nos concelhos de São Domingos (8), Santa Catarina (9), São Miguel (4), São Salvador do Mundo (8), Santa Cruz (1) e Ribeira Grande (12), concelho que registou ainda uma morte por complicações associadas à covid-19.

Cabo Verde tinha registado um recorde de 208 novos infetados em todo o arquipélago precisamente ontem, naquele que é até agora o maior número desde o início da pandemia em Cabo Verde, um pouco acima do máximo anterior de 191 casos, registado na quarta-feira, 31 de março.

Devido ao crescente aumento do número de casos nas últimas semanas, sobretudo na Praia, e com o país a entrar na segunda semana de campanha para as eleições legislativas de 18 de abril, o Governo anunciou um reforço da fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção para travar a transmissão da covid-19, nomeadamente de aglomerações nas praias, festas privadas e uso de máscaras.

Ainda segundo os dados de hoje do Ministério da Saúde, na ilha do Sal, novo foco da pandemia no arquipélago, foram confirmados 37 novos infetados em 24 horas (em 269 amostras), contando agora com 274 casos ativos.

Foram ainda confirmados casos de covid-19 nas ilhas de São Nicolau (20), São Vicente (14), Boa Vista (16) e Santo Antão (4).

Nas últimas 24 horas 152 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

Com a morte registada no concelho da Ribeira Grande de Santiago, o número de óbitos por complicações associadas à covid-19 subiu para 177.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 18.629 casos de Covid-19, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O país tem agora um total de 1.362 casos ativos e soma um acumulado de 17.077 doentes consideradas recuperados, enquanto oito infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.