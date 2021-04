Jovem que deixou filha morrer à fome já a tinha abandonado 11 vezes

9/04/2021 16:59 - Modificado em 9/04/2021 16:59

A jovem saiu para festejar o seu aniversário e deixou a filha, de 20 meses, sozinha. A bebé acabou por morrer. Sabe-se agora que esta não foi a primeira vez que a menina ficou sozinha.

Verphy Kudi, de 19 anos, declarou-se culpada por ter deixado a filha sozinha, a morrer à fome, durante seis dias, para comemorar o seu aniversário. Mas esta não foi a primeira vez que a menina ficou sozinha, sabe-se agora.

Em sede de tribunal, a acusação alegou que a jovem já tinha deixado a bebé Asiah sozinha 11 vezes. O primeiro incidente, revela a imprensa internacional, ocorreu menos de dois meses antes de a criança morrer, em dezembro de 2019.

A promotora Sally Howes QC (figura equivalente ao Ministério Público em Portugal), defendeu que ficou claro que a bebé de 20 meses ficou sozinha várias vezes, por períodos de tempo curtos e longos.

A família da jovem assegura que nunca foi contactada e que apenas soube das ausências de Verphy no tribunal.

Recorde-se que Verphy Kudi deixou a filha no seu apartamento em Brighton, no Reino Unido. A aspirante a modelo foi vista a abandonar o apartamento no dia em que completou 18 anos, tendo depois disso participado em festas em Londres, Coventry e Solihull.

Quando chegou a casa, terá encontrado a filha inconsciente e ligou de imediato para o 112. Asiah chegou já sem vida ao Royal Alexandra Hospital.

Por Notícias ao Minuto