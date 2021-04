Legislativas 2021/São Vicente: PTS focado na saúde, habitação e emprego

9/04/2021 16:40 - Modificado em 9/04/2021 16:40

O cabeça-de-lista do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) em São Vicente, Jailson d’Aguiar, disse hoje que o seu partido está focado numa melhor saúde para as pessoas, habitação condigna e emprego.

Para o cabeça-de-lista do PTS, é muita a sua convicção de vir a ser eleito como deputado para defender a ilha porque, como disse a este online, o povo tem mostrado bastante abertura às suas propostas e são acolhidos da melhor forma possível. “Ouvem as nossas mensagens, tudo num ambiente saudável sem conflitos, ou seja tudo na paz e harmonia” sustenta Jailson d´Aguiar.

O candidato garante que se for eleito não irá “cruzar os braços” porque há muito trabalho ainda pela frente em prol do povo de São Vicente.

“Focamos no trabalho, melhor saúde, ter habitação própria e ajudar os trabalhadores nos seus empregos” enfatiza o cabeça de lista do PTS em São Vicente, realçando a aposta é levar a mensagem de porta a porta e ainda através do Facebook, assim como através dos órgãos de comunicação social.

A lista de candidatos do PTS às legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente é liderada por Jailson d’Aguiar, seguido por Elisabete Évora, Eurico Ramos, Sónia Rodrigues, José Paris, Gracinda Tolentino, Luís Custódio, Silvestra Andrade, Nilton Bento, Alizio Delgado, Daisy Delgado e Manuel Gomes.

Às legislativas do dia 18 de abril para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.