São Vicente: Jovem desaparece a caminho do liceu para aula de Educação Física

9/04/2021 15:31 - Modificado em 9/04/2021 15:31

Uma jovem de 15 anos está desaparecida desde ontem em São Vicente. De acordo com Carmalita Silva, a mãe, a adolescente saiu para ia à aula de Educação Física no Liceu José Augusto Pinto e, desde então, não foi mais vista.

Djamila Silva desapareceu na quinta-feira, 08, por volta das 13h, quando saiu de casa na zona de Vila Nova, para a aula de Educação Física com começo às 14h, mas não compareceu à referida aula. De acordo com o relato da mãe, com quem falamos hoje por volta das 13 horas, que se mostra desesperada, esta assegura que a filha não mostrava comportamentos estranhos nos últimos dias, pelo que estranha o seu desaparecimento.

A mesma conta ao Notícias do Norte que o desaparecimento foi comunicado à Polícia Nacional, que está no terreno tentando localizar o paradeiro da jovem que estuda o sétimo ano de escolaridade e que já completou 24 horas fora de casa.

Djamila Silva vestia o uniforme de educação física da escola, com calções e camisola de cor verde.

Os familiares já entraram em contacto com todo o ciclo social da adolescente mas ninguém possui informação do seu paradeiro. A mãe desesperada deixa o contacto de telemóvel caso alguém a tenha visto (592-29-25), ou então contactar com as autoridades policiais.