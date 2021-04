30 anos depois, mulher com as unhas mais longas do mundo decide cortá-las

8/04/2021 22:26 - Modificado em 8/04/2021 22:26

As unhas de Ayanna Williams mediam sete metros.

© Livro do Recorde Mundial do Guinness

Ayanna Williams, de Houston, uma cidade no Texas, EUA, decidiu cortar as unhas ao fim de 30 anos (sim, leu bem). As unhas tinham, ao fim de todo este tempo, sete metros.

A dermatologista Allison Readinger foi a responsável por cortar as longas unhas da mulher norte-americana, como revela o livro do Recorde Mundial do Guinness.

Quando Allison quebrou o recorde, assumindo então o título de mulher com unhas mais longas, em 2018, as suas unhas mediam cerca de cinco metros. E, para as decorar, eram necessários dois fracos de verniz e mais de 20 horas.

Certo é que, apesar da alegria de ser titular de um Recorde Mundial, Ayanna tinha também de enfrentar alguns desafios no quotidiano, nomeadamente na realização de tarefas básicas como lavar louça ou fazer a cama.

As unhas da norte-americana serão agora expostas no Ripley’s Believe It or Not! Museu, em Orlando, na Flórida.

De salientar Ayanna Williams ‘roubou’ este recorde a Lee Redmond que partiu as unhas depois de ter estado envolvida num acidente de viação.

Por Notícias ao Minuto