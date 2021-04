Auditório da Uni-Mindelo recebe estreia do filme “Citation”

8/04/2021 21:40 - Modificado em 8/04/2021 21:40

Organizado pela Africa Development Solutions (ADS Group), responsável pelo Mindel Floating Music, em parceria com a Dream Exclusive Entertainment Production (DEEP) organizam uma exibição exclusiva do filme “La Citation”, do nigeriano Kunle Afolayan, com Jimmy Jean-Louis, Temi Otedola e Adjetey Anang, no auditório da Universidade do Mindelo

“Citation” é uma longa-metragem lançada em 31 de outubro de 2020 na Netflix, filmado na Nigéria e também no Senegal, na Universidade Cheikh Anta Diop em Dakar, e tem estreia marcada para o dia 9 de abril no cinema Canal Olympia, em Dakar, e dia 11 de abril no Auditório da Uni-Mindelo.

Ambas as sessões contam com a presença de Kunle Afolayan e do elenco principal do filme, assim como parceiros internacionais e convidados locais.

KUNLE AFOLAYAN: Realizador, ator, produtor e adaptador nigeriano, nasceu em 30 de setembro de 1974 em Ebute Metta, Lagos, Nigéria. A partir de 2007, ano da sua primeira longa-metragem, produz e realiza quase um filme todos os anos. “Citation” (A Convocação) é o seu último trabalho cinematográfico.

TEMI OTEDOLA: Ela é uma blogueira americana, atriz. Nascida em 1996, estreou-se no cinema em”Citation” como protagonista da personagem Moremi.

JIMMY JEAN LOUIS: É um ator haitiano, ex-modelo e dançarino, nascido em Pétion-Ville em 8 de agosto de 1968. Jimmy Jean-Louis ganhou o Prêmio de Melhor Curta-Metragem no 26.º Festival Pan-Africano de Cinema e Artes de Los Angeles 2018. ADJETY ANANG: Este ator ganês desempenha o papel de Kwesi em ‘’Citation’’. Anteriormente estrelou séries de sucesso como “Things we do for love” e ficou famoso por seu papel em “Pusher”.