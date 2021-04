Covid-19: Cabo Verde bate novo recorde de casos diários com 208 infeções e um óbito nas últimas 24 horas

8/04/2021 21:09 - Modificado em 8/04/2021 21:09

Cabo Verde regista um novo recorde de casos diários com mais 208 infeções num total de 1.393 amostras analisadas nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 18.422 casos acumulados. Fica ainda o registo de mais uma morte.

Conforme o comunicado do Ministério da Saúde, o óbito ocorreu na ilha do Sal e das novas infeções, o concelho da Praia regista 79, Sal 40, São Domingos 20, São Vicente e Ribeira Brava com 19 casos cada, Tarrafal de São Nicolau 14, Boa Vista cinco, Santa Catarina três, Ribeira Grande de Santo Antão e São Filipe com dois cada e Mosteiros, Ribeira Grande de Santiago, Tarrafal, São Miguel e São Lourenço dos Órgãos com um caso cada.

Nas últimas 24 horas o nosso país registou 114 recuperados da doença, passando a ter agora 16.935 altas.

Cabo Verde passa a contabilizar 1.308 casos ativos, 176 óbitos, cinco óbitos por outras causas e oito transferidos, perfazendo um total de 18.422 casos acumulados de covid-19.