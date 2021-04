COVID-19: Cabo Verde com o registo de 7 mortes nestes primeiros dias de abril

8/04/2021 14:17 - Modificado em 8/04/2021 14:18

Nos primeiros sete dias deste mês de abril Cabo Verde já contabiliza 7 mortes provocadas pela covid-19 com destaque para a ilha de Santiago, foco da pandemia no país.

No mês de março houve o registo no país de 21 mortes provocadas pela covid-19 e nestes primeiros sete dias de Abril já foram notificados, por parte do Ministério da Saúde, a ocorrência de sete óbitos, tendo os dois últimos ocorrido ontem na Praia e em Santa Catarina de Santiago.

Números preocupantes sobretudo na ilha de Santiago que viu, no início deste mês, mais 6 pessoas morreram de covid-19, em alguns casos associados a outras doenças, como hipertensão e diabetes.

A Praia registou 4 dessas mortes, Santa Catarina 1 e Ribeira Grande de Santiago 1. Santiago tem assim o registo de 124 mortes devido a covid-19.

Boa Vista é outra ilha onde no início deste mês foi registada uma nova morte por covid-19, tendo neste momento 3 óbitos provocados pela doença.

Já em termos de casos registados nestes primeiros sete dias, o cenário não é muito animador, visto que o país teve mais 744 novos casos da doença. Destaca-se a ilha de Santiago e principalmente o concelho da Praia com o maior número destes infetados.

Cabo Verde contabiliza, segundo dados disponibilizados ontem pelo Ministério da Saúde, 1.215 casos ativos, 16.811 recuperados, 175 mortes sendo cinco por outras causas, 8 transferidos, perfazendo um total de 18.214 casos acumulados.