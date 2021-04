Xadrez: Arranca hoje em São Vicente a fase Regional da Taça de Cabo Verde

8/04/2021 14:06 - Modificado em 8/04/2021 14:06

As eliminatórias da primeira edição da Taça de Cabo Verde de Xadrez arrancam hoje na ilha de São Vicente, com 20 xadrezistas que vão disputar as duas vagas de acesso à fase final da competição que terá como palco o concelho da Ribeira Grande de Santo Antão.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), estão inscritos 93 xadrezistas na primeira Taça de Cabo Verde, dos quais 32 concorrentes da ilha do Sal, 20 de São Vicente, 16 de Santiago, 13 de Santo Antão e 14 de São Nicolau.

Em São Vicente a prova arranca na noite de hoje na sede do Grupo Desportivo Amarante, com a realização da primeira eliminatória que terá a participação de 20 xadrezistas. Eliminatória esta que ficará concluída esta sexta-feira, 09.

A segunda eliminatória disputa-se nos dias 13 e 14 de abril, os quartos-de-final nos dias 16 e 17, as meias-finais a 19 e 20 e a final no dia 23.

Já a fase final da competição, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), será realizada de 29 de maio a 01 junho, pela vez na ilha de Santo Antão, concelho da Ribeira Grande.

Conforme o regulamento da competição, além dos cinco vencedores de cada uma das regiões, também têm acesso à fase nacional da Taça de Cabo Verde 2021, os finalistas vencidos de Santo Antão (por ser a região organizadora), do Sal e de São Vicente (por serem as duas regiões com mais participantes inscritos).

Ao vencedor, além da atribuição do respetivo título de vencedor da Taça de Cabo Verde, fica garantida a sua participação na final do Campeonato Nacional Individual Absoluto deste ano.