Com 91 anos, um acarinhado polícia americano diz que não se quer reformar

8/04/2021 00:00 - Modificado em 8/04/2021 00:00

L.C. ‘Buckshot’ Smith faz 92 anos em maio mas só se reforma “quando o bom Senhor o ordenar”.

Há 56 anos no serviço das forças policiais, L.C. ‘Buckshot’ Smith diz que não tem planos para se reformar, algo que, garante, só acontecerá “quando o bom Senhor o ordenar”.

O agente policial, natural da cidade de Camden, no estado norte-americano do Arkansas, foi xerife-adjunto durante 46 anos antes de se reformar, mas apenas por alguns meses – sentia falta do trabalho e acabou por regressar.

Conforme escreve a CNN, ‘Buckshot’ é muito acarinhado pela população local, que o cumprimenta por onde quer que passe.

Quase a cumprir o seu 92.º aniversário, que acontecerá em maio, ‘Buckshot’ Smith é descrito como um profissional dedicado. Um coordenador de treino do departamento de polícia, Texann Shadden, lembrou à mesma publicação um ano em que o nevão era tão forte que o agente caminhou três quarteirões para chegar ao trabalho, não conseguindo tirar o carro da entrada de casa.

Uma das suas características é a sua energia. Smith é uma peça “fundamental” dos festivais anuais de Camden, faz serviço no tribunal local e ainda coordena as operações de vigilância de bairro.

