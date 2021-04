UCID quer transformar a saúde num “direito de todos os cidadãos”

O candidato a deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), em São Vicente, Nilton Rocha, garantiu que o partido vai trabalhar para transformar a saúde num “direito de todos os cidadãos”.

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado esta quarta-feira, 07 de Abril, a UCID esteve numa caravana acompanhada pelo presidente do partido, António Monteiro, nas zonas de Vila Nova e Ribeirinha a elucidar a população destes bairros sobre os projectos a implementar neste sector.

Nilton Rocha, sexto elemento da lista, disse que o partido tem uma “aposta forte” na área de saúde, para que seja, realmente, um “direito de todos os cidadãos” e contribuindo para alcançar a “tão falada Felicidade Interna Bruta (FIB)”.

Entre as propostas apresentadas, a UCID, segundo este candidato a deputado, pensa “exigir” bolsas de estudo para especialização dos profissionais da área.

Por outro lado, acrescentou, vão trabalhar ainda sobre as taxas moderadoras para que “os que não conseguem pagar tenham acesso de forma gratuita”.

Essas e outras propostas que, asseverou, só serão possíveis se a população os ajudar a dar um “basta” no Movimento para Democracia (MpD) e no Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que “já estão esgotados”.

“A UCID é uma opção sim, e se vocês nos derem essa oportunidade não se vão arrepender”, disse Nilton Rocha, dirigindo-se aos presentes.

O candidato lembrou que Cabo Verde já está com 30 anos de democracia, mas que na verdade, considerou, tem sido uma “ditadura democrática”, porque “só tem havido maiorias absolutas, que sobem à cabeça de qualquer um”.

“Não fazem uma política dialogante, dormem e acordam com uma ideia nas suas cabeças, que implementam sem conversar com ninguém e sem saber se é uma ideia boa para a população de Cabo Verde” criticou, adiantando querer a UCID “romper” com as maiorias absolutas e “forçar” os partidos do poder a dialogarem com a oposição para tomar as “melhores decisões” para o país”.

O partido prossegue nesta quinta-feira com contactos no centro da cidade do Mindelo.

Inforpress