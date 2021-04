Mais de metade dos profissionais de saúde foram vacinados numa semana

7/04/2021 23:14 - Modificado em 7/04/2021 23:14

De acordo com diretor nacional de Saúde, até 5 de abril já foram vacinados 3.496 profissionais de saúde, equivalente a 82% do previsto no plano de vacinação para este setor em Cabo Verde, os primeiros a começarem a serem vacinados no dia 19 de março.

O diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, avançou à Lusa, que até esta quarta-feira já estavam vacinados 52% dos profissionais de saúde do país, entre o setor público e privado, num processo de vacinação que arrancou em todas as ilhas em 19 de março, inicialmente apenas com recurso às 5.850 doses da vacina fornecidas pela Pfizer.

“Contamos até segunda ou terça-feira ter os profissionais de saúde vacinados”, disse Jorge Noel Barreto, admitindo que “alguns” desses trabalhadores do setor da saúde, identificados no plano nacional de vacinação contra a covid-19 como prioritários, optaram por não ser vacinados.

Cabo Verde já registou 16.787 casos de covid-19 desde 19 de março de 2020, que provocaram 164 mortes por complicações associadas à doença. Do total de óbitos, 84% verificou-se na faixa acima dos 60 anos.

De acordo com Jorge Noel Barreto, o plano de vacinação em Cabo Verde foi reforçado desde quinta-feira passada com as vacinas já entregues pela AstraZeneca, depois de a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) de Cabo Verde e a Direção Nacional de Saúde (DNS) terem recomendado o seu uso, com a confirmação da segurança das mesmas.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de março, assumindo o Governo a meta de vacinar 70% da população até final do ano.

As doses já recebidas em Cabo Verde inserem-se num total de 108 mil a fornecer pela AstraZeneca ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.