Mais de 4.000 cabo-verdianos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19

7/04/2021 22:55 - Modificado em 7/04/2021 22:55

Cerca de 4.000 pessoas já foram vacinadas em Cabo Verde com a primeira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer, sem registo de qualquer ocorrência, disse o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

Das cerca de 4.000 pessoas vacinadas em Cabo Verde até ao momento, em 1.724 casos foram utilizadas doses da vacina da AstraZeneca, segundo Jorge Noel Barreto “sem registo de ocorrências”, citado pela Lusa.

Nos últimos dias, acrescentou, o plano de vacinação abrangeu 267 elementos da Proteção Civil e Bombeiros e 230 pessoas com idade acima de 60 anos, ainda dentro dos grupos prioritários.

A vacinação começou com os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente do combate à pandemia, mas o plano de vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde colocou nos grupos prioritários os doentes crónicos, maiores de 60 anos, profissionais do turismo, professores, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas e elementos do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.