Casinha d’Tambor – Movimento de solidariedade em São Vicente para ajudar os mais carenciados – c/vídeo

7/04/2021 22:48 - Modificado em 7/04/2021 22:48

Dois amigos, responsáveis pelo projeto “Casinha d’Tambor”, querem que este se transforme, num movimento de solidariedade de forma permanente, para ajudarem os que mais necessitam. “Já estamos no terreno a trabalhar e a ideia é angariar fundos, seja em que género for, para depois recolher e fazer entregas às pessoas mais necessitadas”, explicam os mentores do projeto, João Fernandes e Carlos Tanaia.

Elvis Carvalho