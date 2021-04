Futebol: Seleção feminina de Cabo Verde defronta Luxemburgo em junho

Cabo Verde vai disputar a 12 de junho deste ano o seu terceiro jogo oficial, desta vez frente à congénere do Luxemburgo, anunciou a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

A informação avançada pela federação de futebol luxemburguesa dá conta que este jogo está enquadrado na participação da seleção feminina do grão-ducado para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Feito que acontece pela primeira vez na história do futebol do Luxemburgo.

A Federação Luxemburguesa de Futebol já tem em agenda alguns jogos amigáveis para a preparação da sua seleção para esta competição, onde inclui um amistoso com a seleção cabo-verdiana, marcado para o dia 12 de junho do corrente ano, a disputar no Luxemburgo.

Esta vai ser o terceiro jogo da seleção cabo-verdiana de futebol feminino criada em 2018 que disputou duas partidas frente a sua congénere da Guiné-Bissau. O primeiro jogo, recorde-se, aconteceu a 16 de novembro de 2018, na cidade da Praia e terminou com a vitória da seleção guineense por 0-1. Já no segundo jogo disputado em solo guineense no mês de maio de 2019, ficou marcado pela primeira vitória da nossa seleção que venceu por 1-2.

Desta feita a nossa seleção feminina irá medir forças com um conjunto europeu naquele que será o primeiro teste com uma seleção do velho continente.