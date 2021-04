Estados Unidos da América concedem 51 mil dólares para projeto de parceria universitária

7/04/2021 21:44 - Modificado em 7/04/2021 21:44

No âmbito de um projeto de Parceria Universitária com a Universidade de Cabo Verde UNI-CV, os Estados Unidos de América (EUA) concederam um financiamento de 51 mil dólares através da Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State).

De acordo com um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos na Praia, este financiamento visa promover a investigação, ensino, inovação e envolvimento da comunidade em alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

O mesmo garante que nos próximos 12 meses, o projecto vai concentrar-se em tópicos relacionados com a pesquisa, educação, inovação e envolvimento da comunidade. O foco inicial vai ser a pesca sustentável, riscos naturais e envolvimento da comunidade e uma possível troca de pessoal, segundo a nota de imprensa divulgada pela embaixada norte-americana.

A Penn State e a Uni-CV irão reforçar o memorando de entendimento existente por meio de docentes, estudantes e intercâmbios administrativos, enfatizando as áreas da saúde, educação, inovação, consumo responsável e acção climática.

Ressalva ainda que os objetivos específicos incluem melhorar a capacidade de previsão e observação do tempo, através do desenvolvimento e implantação de sensores meteorológicos costeiros de baixo custo que podem ser produzidos em Cabo Verde através de impressão 3-d.

Na mesma linha a Embaixada dos Estados Unidos, garante que este financiamento visa ainda auxiliar no desenvolvimento de sistemas de computação de baixo custo para previsão de ciclones tropicais para pesquisa e operações; Promover o envolvimento com a comunidade pesqueira para desenvolver um aplicativo que pode ser usado para condições ambientais em tempo real com a possibilidade de conectar os pescadores aos mercados consumidores.

“O beneficiário trabalhará com seus colegas no Gana e na África do Sul para explorar os aplicativos de telemóvel para pescadores; Expor os estudantes a pesquisas e atividades em andamento em Cabo Verde por meio da organização de visitas às instituições GEOMAR, INMG, CV; Colaborar com o corpo docente e fazer com que os estudantes e professores da Penn State visitem a Uni-CV para se envolverem em um projeto piloto para implantação de estações meteorológicas e desenvolvimento de aplicativos para telemóvel”, lê-se.