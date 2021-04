Brasil quebra novo recorde com 4.195 mortes em 24 horas

O Brasil é o país sul-americano mais impactado pela pandemia, registando um balanço de 336.947 óbitos e mais de 13,1 milhões de casos de novo coronavírus desde o início da crise pandémica.

OMinistério da Saúde brasileiro notificou, esta terça-feira, mais 86.979 casos de infeção pelo novo coronavírus e mais 4.195 óbitos (um novo recorde). Estes números denotam uma subida acentuada em relação aos números registados ontem (28.645 infetados e 1.319 mortes).

O número acumulado de casos confirmados no país, desde 26 de fevereiro do ano passado, superou os 13 milhões (13.100.580) e o número acumulado de óbitos é de 336.947.

De acordo com o site do Ministério da Saúde, a incidência do vírus é de 160 mortes e 6.234 casos por 100 mil habitantes.

Há ainda 11.558.784 recuperados e 1.204.849 em acompanhamento a registar.

O Brasil, recorde-se, atravessa a pior fase da crise pandémica, tendo registado, na semana passada, novos máximos diários de óbitos sucessivos.

