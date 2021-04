Vacinação contra Covid -19: Leves tonturas e dor na região da aplicação da vacina são os sintomas apresentados até ao momento

6/04/2021 23:00 - Modificado em 6/04/2021 23:02

Em São Vicente, à semelhança das outras ilhas, a campanha de vacinação contra a Covid-19 arrancou no dia 19 de março, com a imunização dos profissionais de saúde da linha da frente.

Miriam Lopes, médica da Delegacia de Saúde de São Vicente, diz que os sintomas registados até este momento, após a aplicação da vacina da AstraZeneca nos profissionais de saúde, os primeiros a serem vacinados contra a covid-19, foi uma leve dor na região de aplicação da vacina e leves tonturas que passaram rapidamente. “Não tivemos conhecimento de nada de mais grave”, afirma.

Após término dos profissionais de saúde do público, a campanha prosseguiu com a vacinação dos bombeiros e profissionais de saúde do privado, clínicas dentárias, clínicas médicas e de fisioterapia, todos com a vacina da AstraZeneca.

Em entrevista aos jornalistas, após a vacinação esta terça-feira, um dos últimos bombeiros imunizados com a primeira dose aconselha a população, que havendo disponibilidade de vacinas devem aderir porque é uma necessidade do momento, e também um ato de amor. “Um ato de amor, porque ao sermos vacinarmos estarmos a proteger-nos da doença e simultaneamente a protegemos os outros”, justifica este bombeiro que relembra que na ilha existem muitas pessoas vulneráveis.

“Ansiosa”, foi a palavra utilizada por uma profissional de saúde do privado para definir o seu estado de espírito antes de ser imunizada com a primeira dose e também aconselha todos a tomarem a vacina.

Nesta fase estão a serem vacinados, os profissionais de Saúde da área do privado, bombeiros, depois idosos e doentes crónicos.

Quanto a um alegado atraso na administração da primeira dose, Miriam Lopes explica que tal se deve ao facto de serem muitos profissionais a serem vacinados No entanto, conclui considerando que, de modo geral, a primeira etapa da vacinação dos profissionais de saúde e bombeiros correu bastante bem.