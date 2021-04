Vacinação a população com mais de 60 anos arranca na próxima semana em São Vicente

6/04/2021 22:35 - Modificado em 6/04/2021 22:35

A informação foi avançada pela médica da Delegacia de Saúde de São Vicente Miriam Lopes, em declarações à TCV, sobre a campanha de vacinação em São Vicente.

Segundo a médica, neste momento, face às duas linhas verdes e a inscrição online disponibilizados pelo Ministério da Saúde para se registarem no programa de vacinação, a delegacia de saúde da ilha, já tem uma base de dados considerável com pessoas de mais de 60 anos e com doenças crónicas, para começar a vacinação na próxima semana.

“A delegacia de Saúde tinha, até domingo, 250 inscritos, mas temos informações que os centros de saúde também têm recebido muitas ligações”, complementa Miriam Lopes que diz ainda que nesta fase estavam a ser vacinados, os profissionais de Saúde da área do privado, Bombeiros, depois idosos e doentes crónicos.

Neste momento, todas as ilhas estão em processo de vacinação. O processo iniciou-se no passado dia 19 de março, com os profissionais de saúde da linha da frente, assim como está delineado no Plano Nacional de Vacinação.

Segundo uma nota de imprensa do governo, as inscrições para o efeito bastará que os maiores de 60 anos liguem para as linhas de atendimento para que possam efectuar a inscrição.

A mesma nota relembra que 84% das mortes causadas por COVID-19 foram de pessoas com 60 ou mais anos. Depois de feita a inscrição, “as pessoas serão posteriormente contactadas para serem avisadas do dia e da hora em que cada idoso se deverá se deslocar ao local de vacinação, com o objetivo de se evitarem aglomerações e se respeitarem as medidas de prevenção necessárias”.