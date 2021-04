Covid-19: Jorge Carlos Fonseca e Pedro Pires recebem esta quarta-feira a primeira dose da vacina

6/04/2021 22:02 - Modificado em 6/04/2021 22:02

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca receberá esta quarta-feira, a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Centro de Saúde de Tira Chapéu, na cidade da Praia.

Conforme informações avançadas pela assessoria de imprensa da presidência da república, o PR receberá na manhã desta quarta-feira, 07, a primeira dose de vacina de combate à covid-19. No entanto, a nota não esclarece qual a vacina que irá receber Jorge Carlos Fonseca, recordando que em Cabo Verde estão sendo administrados a vacina da Pfizer e da AstraZeneca.

A mesma fonte adiantou que o ex-Presidente da República Pedro Pires, também, no mesmo dia, receberá no Centro de Saúde de Achada de Santo António, na cidade da Praia a primeira dose da vacina contra a covid-19. A vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde começou a 18 de março.

A 1ª fase abrangeu os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. A segunda fase contempla pessoas com mais de 50 anos com patologias associadas e membros das forças armadas e de segurança nacional.