PJ detém suspeito de assassinato na cidade da Praia

6/04/2021 21:55 - Modificado em 6/04/2021 21:55

Um homem de 40 anos foi detido na segunda-feira, 05, pela Polícia Judiciária, na localidade da Fazenda, na Cidade da Praia, por alegadamente ter agredido um outro com uma faca “80”. A vítima acabaria por falecer no Hospital Agostinho Neto.

De acordo com a PJ, o suspeito foi detido fora de flagrante, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, visto que teria, na noite de sábado, 3 de abril, na sequência de uma briga, agredido a vítima com uma arma branca. A vítima foi ainda encaminhada para o Hospital Agostinho Neto, mas acabaria por falecer, em “consequência dos ferimentos graves”.

O detido será presente hoje ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.