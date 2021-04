Leixões de Papalele perde com o Estoril que sagrou campeão da Liga Revelação

6/04/2021 21:51 - Modificado em 6/04/2021 21:51

© Global Imagens

O Leixões sub-23 que teve Papalele em campo, perdeu esta tarde por 2-0 no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril que conquistou a Liga Revelação, na 10.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão.

Lucas Macula (48′) e Ruben Pina (90’+2′) apontaram os golos do Estoril, numa partida em que o Leixões acabou com menos dois jogadores e que ficou marcada por polémica nos minutos finais, com atletas e elementos técnicos das duas equipas a envolverem-se em confusão junto à linha lateral.

Num primeiro momento o árbitro não deu o jogo como terminado. Só após um longo período de espera, numa altura em que os jogadores do Estoril já festejavam, foi o delegado ao jogo a indicar o final do encontro tendo a equipa de arbitragem dirigido aos balneários rodeada por elementos da GNR.

Com este triunfo, o Estoril termina com os mesmos 32 pontos do Leixões, mas é campeão pela vantagem no confronto direto, já que na 1.ª volta a equipa de Matosinhos ganhou por 1-0.

Papalele terminou a época com 6 golos marcados nesta prova. O Estoril sucede ao Aves como campeão da Liga Revelação