Cabo Verde foi a única seleção que não sofreu golos como visitante

6/04/2021 21:40 - Modificado em 6/04/2021 21:40

Das 52 seleções que disputaram a fase de grupos de qualificação ao CAN’21, Cabo Verde foi a única seleção que não sofreu golo como visitante.

Destas 52 equipas, de acordo com dados da FCF, a Mauritânia, Camarões, Marrocos, Ruanda, Senegal, Burkina Faso e Benin não sofreram golo em dois jogos como visitantes.

Já Cabo Verde, nas três deslocações fora não sofreu nenhum golo, tendo empatado a zero bolas frente aos Camarões e Ruanda, vencendo Moçambique por 1-0.

Cabo Verde, isto no Grupo F, foi a equipa, a par do Ruanda, que menos golos sofreu, apenas três, isto depois do empate a duas bolas frente a Moçambique e a vitória de 3-1, no Estádio Nacional, frente aos Camarões. Quanto aos golos marcados foram seis, três contra os Camarões e três contra Moçambique