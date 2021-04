Covid-19: Cabo Verde regista mais 84 infeções e ultrapassa a barreira dos 18 mil casos de acumulados

6/04/2021 21:31 - Modificado em 6/04/2021 21:31

Cabo Verde registou hoje 84 novos casos de covid-19 num universo de 649 amostras e 83 recuperados, pelo que o país passa a contar com 1.167 casos ativos e um total acumulado de 18.023 casos positivos.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 84 novos casos foram registados nos concelhos da Praia (14 em 176 amostras), do Sal (com 32 em 56 amostras), Ribeira Brava (um em 36 amostras), Boa Vista (9 em 37 amostras), São Vicente (10 em 121 amostras), Santa Catarina (um em 14 amostras), São Domingos (5 em 10 amostras), São Salvador do Mundo (um em 13 amostras), Santa Catarina do Fogo (um em uma amostra), Ribeira Grande de Santo Antão (4 em 32 amostras), Porto Novo (um em 17 amostras), Paul (um em 6 amostras), Tarrafal de São Nicolau (4 em 47 amostras) e Boa Vista (9 em 37 amostras).

De acordo com esta última actualização, apenas os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, Tarrafal de Santiago, São Miguel, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros, São Filipe, Brava e Maio estão “zerados” em termos de casos ativos.

A nível nacional foram reportados 83 altas, elevando para 16.670 os recuperados no país.

O país passa a contabilizar 1.167 casos activos, 16.670 casos recuperados, 173 óbitos, cinco por outras causas e oito transferidos, perfazendo um total de 18.023 casos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.