PAICV promete um governo mais próximo das pessoas com a criação de balções de atendimento nas zonas

5/04/2021 23:21 - Modificado em 5/04/2021 23:21

E para isso, a cabeça-de-lista do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) por S. Vicente, Josina Fortes, pretende implantar depois do dia 18 de abril, um balcão na ilha de São Vicente para dar voz as comunidades.

“O objetivo é ouvir a população, porque na altura da campanha é fácil chegar nas comunidades e temos toda uma estrutura que nos permite deslocar”, explicou Josina Fortes, citada pela Inforpress, alegando que esse balcão vai servir para facilitar esse diálogo.

A nível nacional, a partir do Sal, a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) Janira H. Almada quer fazer com que o país consiga atingir o seu potencial a nível de captura de pescado na ordem das 40 mil toneladas por ano, contra as oito mil toneladas atuais.

Janira Hopffer Almada para salvar a época alta do turismo e, consequentemente, o emprego e rendimento das famílias, promete vacinação de 70% da população cabo-verdiana até outubro.

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, PAICV 26 e a UCID três.

A lista dos candidatos do PAICV às legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente é liderada por Josina Freitas Fortes, seguida por João do Carmo, Nelson Lopes, Luana Jardim, António Sequeira Duarte, Elisabete dos Santos, Rui Oliveira Silva, Nádia Simone Cândido, Fredson do Rosário e Bruno Miguel Reis, que ocupa o 10º posto.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).