Covid-19: Mais 68 infetados nas últimas 24 horas

5/04/2021 18:44 - Modificado em 5/04/2021 18:44

Cabo Verde registou mais 68 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total, desde 19 de março, para 17.939 casos positivos acumulados, revelou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério refere que os laboratórios de virologia processaram 665 amostras, das quais 68 deram resultado positivo para o novo coronavírus. A ilha de Santiago registou 20 novos casos, sendo a cidade da Praia com 14, São Domingos 2, Santa Catarina 2, Santa Cruz 1 e São Salvador do Mundo 1.

A ilha do Fogo registou mais quatro novos casos, das quais 2 em São Filipe e 2 no concelho dos Mosteiros.

Já em São Vicente houve mais 28 novos casos, Santo Antão com 3, divididos pelos três concelhos da ilha, ainda Tarrafal de São Nicolau com 2 casos e a Boa Vista com 11 novos infetados. Uma nota de destaque para a ilha do Sal que após vários dias não registou nenhum caso, baixando para 216 os casos ativos na ilha.

Nas últimas 24 horas houve o registo ainda de 107 recuperados da doença, passando o país a ter agora 16.587 casos recuperados.

O país passa a contabilizar 1.166 casos ativos, mantém os 173 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 17.939 casos positivos acumulados.