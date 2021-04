João Além leva a São Miguel Plataforma Eleitoral do PSD

5/04/2021 15:50 - Modificado em 5/04/2021 15:50

O líder do Partido da Social Democrata (PSD), João Além que iniciou a campanha eleitoral em Santiago Sul, deslocando-se hoje ao concelho de São Miguel, onde apresentou aos eleitores a Plataforma Eleitoral, que segundo o mesmo será voltado para uma melhor educação.

João Além, sustentou que o seu partido está empenhado em dotar o nosso país de um sistema de ensino que possa capacitar os jovens de instrumentos para desempenhar melhor as suas funções no campo profissional.

“Tem de haver uma forte aposta na formação profissional. Defendemos uma melhor formação para os nossos professores para que estes possam dotar os alunos de capacidades e qualificações para que estes possam encarar o futuro profissional da melhor forma possível. Como vemos muitos alunos saem das universidades sem aprender nada. Temos de dotar os alunos com materiais e equipamentos” materializou.

O mesmo apelou à aplicação de mecanismos que possam fazer com que os alunos saiam dos liceus para a universidade melhor preparados, visto que muitos têm procurado melhores capacitações fora do país o que segundo o mesmo não ajuda na credibilidade do país e que se gastam “balúrdios” para colocar estes alunos no exterior.

De realçar que o PSD concorre em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.