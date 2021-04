Ulisses Correia e Silva em campanha eleitoral no norte de Santiago com foco na juventude

5/04/2021 15:36 - Modificado em 5/04/2021 15:37

Foto: Inforpress

Ulisses Correia e Silva, candidato à reeleição no cargo de primeiro-ministro, que ontem esteve na ilha da Boa Vista, depois de iniciar a campanha eleitoral nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, deslocou-se hoje ao município de Santa Cruz, em Santiago Norte, para prosseguir a campanha.

A campanha eleitoral já vai no seu quinto dia e os candidatos não medem esforços para passarem as suas mensagens aos eleitores. Ulisses Correia e Silva, durante a sua passagem por Santa Cruz assegurou que, caso vença as eleições legislativas, a próxima legislatura será voltada para a juventude. “Os jovens merecem toda a atenção desta equipa que vai trabalhar incansavelmente. Esta região voltada para a agricultura hoje está melhor e queremos continuar neste rumo de desenvolvimento”.

O mesmo vincou que a pandemia da covid-19 fez com que a economia cabo-verdiana regredisse, mas apontou que a sua equipa está determinada em continuar a combater esta pandemia para colocar Cabo Verde na rota do desenvolvimento que se encontrava até início de 2020.

Nascido na cidade da Praia a 4 de julho de 1962, José Ulisses Correia e Silva, casado e pai de dois filhos, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa em 1988.

O candidato do MpD, que nos últimos cinco anos governou o país (Março de 2016 a Abril de 2021) foi, anteriormente em dois mandatos sucessivos presidente da Câmara Municipal da Praia (2008/2012 a 2012/2016).

Ás legislativas do dia 18 de Abril concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP – para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no país e três na diáspora.