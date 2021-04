Três cidadãos portugueses detidos em flagrante no Aeroporto da Praia com testes Covid-19 falsos

4/04/2021 21:07 - Modificado em 4/04/2021 21:07

Três cidadãos portugueses foram detidos em flagrante delito, na sexta-feira, no aeroporto da Praia, tentando embarcar para Portugal com testes PCR à covid-19 “com fortes indícios de ser fraudulentos”, divulgou hoje a Polícia Nacional.

De acordo com a PN, os cidadãos foram detidos na posse dos testes com indícios de serem fraudulentos e pretendiam seguir viagem a Portugal com destino final.”, explica.

Em comunicado PN explica que os três cidadãos portugueses foram detidos e apresentados às entidades judiciárias “para os devidos efeitos processuais”, sem adiantar mais pormenores.