Covid-19: Cabo Verde continua acima dos 100 casos diários

3/04/2021 21:32 - Modificado em 3/04/2021 21:32

Segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram analisadas um total de 923 amostras e diagnosticados 104 novos casos de Covid-19.

A cidade da Praia, capital do país, continua sendo o principal foco de propagação da doença, com 64 novos casos em 512 amostras analisadas e tem agora 634 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram diagnosticadas novas infeções pelo novo coronavírus nos concelhos de S. Domingos, Ribeira Grande e São Lourenço dos Órgãos, ambos com um casos cada.

Os restantes casos registaram-se na ilha do Sal 16 casos, em 95 amostras analisadas, passando a ter 230 casos ativos. São Vicente (13), Santo Antão (quatro), Boa Vista (dois) e São Nicolau (um).

Nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias deram alta a 45 pessoas elevando para 16.443 os doentes dados como recuperados. Cabo Verde mantém um acumulado de 171 óbitos por complicações associadas à covid-19 e cinco por causas externas.

Desde 19 de março de 2020, quando foi diagnosticado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país, mais precisamente na ilha da Boa Vista, o país passa a contar com um acumulado de 17.821 casos de Covid-19. O número de casos ativos, depois da última atualização do Ministério da Saúde, é de 1.194.