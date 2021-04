Andebol/CAN’2021: Cabo Verde já conhece seus adversários nos Camarões

2/04/2021 20:01 - Modificado em 2/04/2021 20:01

A seleção nacional de andebol sénior feminina conheceu, esta quinta-feira, os seus adversários no 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, que se realiza de 10 a 21 de Junho em Yaoundé, Camarões.

De acordo com o sorteio, realizado esta quinta-feira na cidade palco do evento, Cabo Verde ficou no grupo C, na companhia de Angola, detentora do título e 13 vezes campeã africana, juntamente com Argélia e Congo Brazzaville.

Conforme ditou o sorteio, os países que irão abrir a ronda inaugural do CAN’2021, prova que inicialmente estava agendada para Dezembro de 2020, mas que teve de ser adiada por causa da pandemia de covid-19, é a equipa dos Camarões e do Quénia, para o grupo B.

Esta prova vai contar com doze concorrentes, número superior ao das duas edições anteriores, designadamente Marrocos´2012 e Angola´2016 com representantes de dez países.

Recorde-se que a equipa nacional feminina da modalidade ganhou o direito de estar na maior montra africana da modalidade, mediante um convite formulado pela Confederação Africana de Andebol.

Composição dos grupos:

Grupo A – Tunísia, Senegal, Guiné-Conacri e Madagáscar;

Grupo B – Camarões, República Democrática do Congo, Nigéria e Quénia;

Grupo C – Angola, Cabo Verde, Argélia e Congo Brazzaville.

Inforpress