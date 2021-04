Bebé ‘histórico’ nasce com três pénis

2/04/2021 19:53 - Modificado em 2/04/2021 19:53

Menino foi levado ao hospital e médicos foram surpreendidos pois não havia qualquer mal formações genéticas no histórico familiar.

FOTO: Getty Images

Um menino de três meses nasceu com três pénis e é já tratado como um caso único em todo o Mundo. A criança foi levada ao hospital pelos pais, depois de descobrirem um inchaço na zona do escroto do menor.

Depois de observado pelos médicos, o bebé que nasceu no Iraque viria a tornar-se num caso de estudo e único pois é o primeiro caso de um bebé com três pénis em todo o Mundo. Os médicos encontraram um membro de dois centímetros perto da raiz do pénis principal e um outro de um centímetro de comprimento sob o saco escrotal.

Os canais ‘extra’ do bebé acabaram por ser cortados pelos médicos pois não tinham uretra – ‘tubo’ pela qual passa a urina.

Em CM